Trump dijo que hubo avances en las negociaciones de paz en Medio Oriente: “Tenemos una oportunidad real”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó este domingo avances significativos en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente, en vísperas de su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, previsto para este lunes en la Casa Blanca.

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, escribió Trump en su red social Truth Social. En letras mayúsculas, agregó: “Todos a bordo para algo especial, por primera vez. ¡Lo lograremos!”.

Durante una rueda de prensa reciente, Trump aseguró haber alcanzado un principio de acuerdo para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, conflicto que lleva casi dos años. Según indicó, el gobierno estadounidense presentó esta semana un nuevo plan de paz tanto a Netanyahu como a varios países árabes y musulmanes.

“Será un acuerdo que recupere a los rehenes. Será un acuerdo que ponga fin a la guerra”, afirmó el mandatario.

Según fuentes diplomáticas, el plan diseñado por la Casa Blanca incluye 21 puntos y contempla un alto el fuego permanente, la liberación de rehenes israelíes, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la formación de un nuevo gobierno en ese territorio sin la participación de Hamás.

“Queremos deshacernos del régimen de Hamás, desarmarlo y desmilitarizar Gaza”, declaró Netanyahu este domingo en una entrevista con Fox News. El primer ministro israelí también expresó dudas sobre el rol que podría tener la Autoridad Palestina en un eventual nuevo gobierno local.

Netanyahu había manifestado días atrás su rechazo al reconocimiento del Estado palestino por parte de una decena de países, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá y Australia. En su discurso ante la ONU, calificó esa posibilidad como un “suicidio nacional para Israel” y prometió “terminar el trabajo” contra Hamás lo antes posible.

Mientras tanto, en el terreno, la situación humanitaria en Gaza continúa agravándose. Este domingo, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, informó haber perdido contacto con dos rehenes durante los bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza, especialmente en los barrios de Sabra y Tal al Hawa.

En un comunicado, la organización aseguró que la vida de los prisioneros corre peligro y exigió el cese de las operaciones militares durante al menos 24 horas para intentar rescatarlos.