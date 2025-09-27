Avanza la construcción del tercer carril de autopista, que ya tiene 40 % de ejecución

La Provincia de Santa Fe continúa con el proyecto de ampliación de la Autopista Rosario – Santa Fe, donde se construye un tercer carril en el tramo comprendido entre Rosario y San Lorenzo. Según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas, la obra ya presenta un avance del 40% y en algunos sectores la mano hacia Rosario cuenta con los tres carriles pavimentados.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el objetivo es que “para fin de año esté terminada la mano descendente que va hacia Rosario, en la totalidad del tramo de 16 kilómetros”. En ese marco, señaló que en las últimas semanas se implementaron jornadas de trabajo nocturno para acelerar los plazos y superar contratiempos. “No será algo habitual, pero fue una alternativa que permitió avanzar en sectores puntuales”, indicó.

Enrico remarcó la importancia estratégica de la obra: “Por Santa Fe sale más del 70% de la exportación de granos del país, y la Autopista junto al circuito de puertos recibe 1,8 millones de camiones por temporada. Este nuevo carril permitirá ordenar el tránsito y dar mayor fluidez a los accesos portuarios”.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, detalló que ya se completó la carpeta final de asfalto en la mano hacia Santa Fe, entre los kilómetros 8 y 14. En la mano hacia Rosario, el tramo entre Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria ya tiene los tres carriles completos y asfaltados.

La obra, adjudicada a la empresa Pose SA, demandará una inversión provincial de $54.580 millones. Además de la construcción del tercer carril, incluye la repavimentación de los carriles existentes, la ejecución de alcantarillado transversal, mejoras en banquinas, accesos y puentes, así como la instalación de señalización vertical y horizontal.

En algunos sectores, como entre los kilómetros 10.4 y 4.2 de la mano hacia Rosario, ya están completos los tres carriles con la capa de rodamiento asfáltica. En tanto, se avanza con obras de alcantarillado y movimiento de suelos en los accesos cercanos a la ciudad de Rosario y en el ingreso desde San Lorenzo.

Según precisaron desde Vialidad Provincial, entre septiembre y noviembre se trabajará en completar la carpeta asfáltica en los tramos pendientes, con la meta de finalizar los tres carriles en la mano hacia Rosario antes de diciembre.