Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

La Provincia de Santa Fe avanza en la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026 y ya se observan los primeros avances en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la capital. Allí se construyen las tribunas de hormigón y la nueva pista de atletismo internacional, parte de un plan que se ejecuta en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con una inversión global superior a los 90 millones de dólares.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que la provincia se prepara para volver a ser “epicentro del deporte continental el próximo año” y destacó que el plan de obras delineado por el gobernador Maximiliano Pullaro no solo apunta a cumplir con las exigencias del evento, sino que también impacta en el empleo y las economías regionales, a través de la contratación de personal y la compra de materiales.

En la ciudad capital, el proyecto del CARD incluye el recambio completo de la pista de atletismo, con una inversión de 4.000 millones de pesos. La nueva superficie será homologada por World Athletics y contará con un solado sintético de clase 1, similar al utilizado en los Juegos Olímpicos de París. Tendrá 400 metros, con diez carriles en la recta y ocho en curva, además de instalaciones para todas las disciplinas atléticas: saltos, lanzamientos y pruebas de obstáculos.

El secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, explicó que ya concluyó la fundación de las tribunas y el llenado de columnas, mientras que avanzan las tareas de hormigonado. También se retiró la antigua cabina de control y se iniciaron los trabajos para levantar una nueva estructura. Por su parte, el subsecretario de Arquitectura, Lucas Condal, detalló que se realizan tareas de adecuación de la iluminación y estudios de subbase para la pista.

El proyecto incluye además una pista de precalentamiento, cabina de control, bloques sanitarios, depósitos y tribunas para 900 espectadores, junto con sistemas de cronometraje y medición homologados para competencias internacionales.

En paralelo, la provincia avanza con la construcción del Estadio Multipropósito, que tendrá capacidad para 3.472 personas y podrá albergar disciplinas olímpicas bajo techo, además de actividades culturales, educativas y recreativas. Junto al CARD, el Instituto de Educación Física y las canchas de hockey, conformará un polo deportivo de referencia en el sur de la ciudad.

Los Juegos Suramericanos 2026 se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 50 disciplinas deportivas, 26 de ellas clasificatorias para los Juegos Panamericanos 2027. La organización está a cargo del secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, en coordinación con distintos ministerios y municipios anfitriones.

Enrico subrayó que el plan de obras representa una inversión de más de 90 mil millones de pesos, que además de preparar a la provincia para el evento internacional dejará un legado en infraestructura deportiva, habitacional y urbana. “Trabajamos para llegar en condiciones a septiembre de 2026 y que los Juegos sean un hito para nuestra provincia”, afirmó.