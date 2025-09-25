Kamala Harris: "Trump le ha dado a Netanyahu un cheque en blanco para hacer lo que quiera en Gaza"

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, cuestionó duramente la política del presidente Donald Trump hacia Medio Oriente y aseguró que el mandatario le ha dado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un “cheque en blanco para hacer lo que quiera en Gaza”.

Las declaraciones se produjeron este miércoles durante la presentación de su libro “107 Days” en el teatro Town Hall de Nueva York, en medio de aplausos del público. Harris sostuvo que el respaldo incondicional de Trump a Israel agrava la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y recordó que la situación del pueblo palestino “es indignante y me parte el corazón”.

El acto estuvo marcado por la irrupción de un grupo de activistas propalestinos, que increparon a Harris por la política de la administración de Joe Biden en los primeros meses del actual conflicto en Gaza. La exvicepresidenta respondió con firmeza: “Yo no soy presidente en este momento”, lo que generó nuevas ovaciones.

En su libro, Harris también revisa el rol de Biden durante su mandato como presidente y plantea que la “percepción de un cheque en blanco” hacia Netanyahu fue uno de los factores que debilitó al Partido Demócrata y contribuyó al triunfo electoral de Trump en 2024.

Las declaraciones de la exvicepresidenta se dan en un contexto de crecientes críticas internacionales por la ofensiva israelí en Gaza y por el papel de Washington en el conflicto, donde sectores políticos y sociales reclaman un mayor equilibrio en la postura de la Casa Blanca.