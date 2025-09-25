Evoluciona favorablemente el conductor herido en el siniestro vial del lunes en calle Castelli

El conductor de 34 años que había resultado gravemente herido en el siniestro vial ocurrido el lunes en calle Castelli al 3100 presenta una evolución favorable en su estado de salud, según informó este jueves el director del Hospital Cullen, Dr. Bruno Moroni.

El médico precisó que el paciente “cursa posoperatorio por poliotraumatismo con traumatismo cerrado de abdomen y esplenectomía”, y que ya transita el primer día posoperatorio en sala general, luego de haber permanecido en terapia intensiva.

De acuerdo al parte oficial, el hombre se encuentra hemodinámicamente estable y tolerando dieta, lo que constituye una señal de mejoría tras la delicada cirugía que debió practicársele.

El accidente se produjo el lunes por la tarde, cuando el automóvil que conducía impactó contra un vehículo estacionado y terminó sobre la vereda. A raíz del impacto, tanto él como su acompañante resultaron heridos. Mientras la mujer recibió atención médica y permaneció fuera de peligro, el conductor fue trasladado al Hospital Cullen, donde se lo intervino quirúrgicamente.

El hecho continúa bajo investigación de la Fiscalía a cargo de Rosana Marcolín, con intervención de personal policial y de la División Científica Forense.