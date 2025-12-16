Interés General — 16.12.2025 —
El Concejo Municipal aprobó un nuevo aumento en la tarifa de remises
El Concejo Municipal sancionó este martes una ordenanza que establece nuevos valores para la tarifa del servicio de remises, que comenzarán a regir una vez promulgada la norma.
Por Santotomealdía
En el marco de la sesión de prórroga realizada este martes, el Concejo Municipal aprobó una actualización en la tarifa del servicio de remises, que comenzará a regir el 3 de diciembre. La modificación contempla un incremento tanto en la bajada de bandera como en el costo por tramo recorrido, en los dos rangos horarios establecidos para el servicio: diurno (de 6 a 22 horas) y nocturno (de 22 a 6 horas).
Con la entrada en vigencia de la ordenanza, la bajada de bandera en horario diurno pasará de $1.160 a $1.390, mientras que en horario nocturno aumentará de $1.250 a $1.500. A su vez, el costo por cada cien metros recorridos también se incrementa: en la tarifa diurna pasa de $100 a $120 y en la nocturna, de $113 a $136.
La decisión se fundamenta en el contexto económico general y en la necesidad de acompañar el aumento de los costos operativos del servicio. Como en otras oportunidades, la actualización busca sostener la viabilidad del sistema y garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores del sector, sin desatender la realidad de los usuarios.