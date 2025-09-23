Un conductor permanece internado en grave estado tras un siniestro vial en Castelli

Por Santotomealdía



Un hombre de 34 años permanece internado en grave estado en el Hospital Cullen de Santa Fe, tras haber sufrido un violento siniestro vial ocurrido en la tarde del lunes, en calle Castelli al 3100, en nuestra ciudad. El accidente se produjo alrededor de las 17:30, cuando el automóvil que conducía impactó contra otro vehículo que se encontraba estacionado.

Según informaron fuentes policiales, el hombre manejaba un Chevrolet Onix en el que también viajaba una mujer de 36 años como acompañante. Por motivos que aún se investigan, el auto colisionó con un Ford Focus gris oscuro que estaba detenido sobre el margen izquierdo de la calle. Tras el impacto, el vehículo siniestrado terminó sobre la vereda.

Ambos ocupantes resultaron heridos. Fueron asistidos en el lugar por personal del servicio de emergencias 107 y luego trasladados al hospital SAMCo local. Debido a la gravedad de sus lesiones, el conductor fue derivado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El parte médico oficial, brindado por el director del Hospital Cullen, Dr. Bruno Moroni, indica que el paciente sufrió una lesión abdominal interna que obligó a realizarle una cirugía para extirpar el bazo. Actualmente se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico, junto a peritos de la División Científica Forense, quienes realizaron tareas de planimetría, fotografía y peritajes mecánicos. Además, se procedió al secuestro del vehículo en el que viajaban los lesionados, por orden de la fiscal Rosana Marcolín, a cargo de la investigación.