Real Adelina tendrá su sede propia: la Municipalidad firmó un contrato de comodato con el club

La Municipalidad firmó un contrato de comodato con el Club Social y Deportivo Real Adelina, mediante el cual la institución deportiva contará con un inmueble destinado a la conformación de su sede institucional. Se trata de un paso relevante para acompañar el crecimiento de un club que cumple un rol social clave en distintos barrios de la ciudad.

El nuevo espacio permitirá el desarrollo de actividades deportivas y sociales, así como propuestas vinculadas a la recreación, la contención y la participación comunitaria. Además de fomentar el deporte, la sede será un ámbito para construir y transmitir valores como la solidaridad, el respeto y la convivencia.

Desde el Municipio se resaltó que la medida constituye un avance importante en el fortalecimiento de las instituciones deportivas locales, en este caso en particular con un club que trabaja activamente con más de 200 niños y adolescentes, ofreciendo un espacio de formación integral.

La firma del comodato reafirma el compromiso del gobierno local de apoyar a las organizaciones barriales, reconociendo su impacto positivo en la vida cotidiana de numerosas familias santotomesinas, y el aporte que realizan al desarrollo social y humano de la comunidad.