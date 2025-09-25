Abren las preinscripciones a interinatos y suplencias en el Liceo Municipal para 2026

La Municipalidad de la ciudad informó que entre el 14 y el 17 de octubre de 2025 estarán habilitadas las preinscripciones para cubrir cargos de interinatos y suplencias en el Liceo Municipal “Faustino M. San Juan”, correspondientes al ciclo lectivo 2026.

La gestión deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico, enviando un mensaje a la dirección [email protected]. El Municipio aclaró que no se admitirán datos enviados fuera del período establecido, por lo que resulta fundamental respetar las fechas indicadas.

En el asunto del correo deberá colocarse la frase “Preinscripción a interinatos y suplencias 2026”. En el cuerpo del mensaje se deberá incluir la información personal del aspirante, junto con el área a la que se postula, datos de contacto y título docente. Una vez recepcionada la preinscripción, cada postulante recibirá un correo con la ficha de inscripción correspondiente y la información necesaria para la presentación de la documentación respaldatoria.

La etapa de entrega de documentación se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre, en el horario de 10:00 a 18:00, en la sede del Liceo Municipal ubicada en Castelli 1636. En todos los casos, la documentación deberá estar certificada por autoridad competente y debidamente foliada, ya que la institución no realiza certificaciones.

Las disciplinas habilitadas para la inscripción son: francés, inglés, portugués, italiano, lengua de señas argentina, danza contemporánea y expresión corporal, danzas folklóricas argentinas, artes visuales, teatro y música (guitarra criolla, guitarra eléctrica, flauta dulce, flauta traversa, piano, bajo eléctrico, saxofón, violín, batería y canto popular).

Entre los requisitos excluyentes se encuentran poseer título de la especialidad correspondiente con promedios detallados de carrera y de práctica de la enseñanza, y contar con la competencia otorgada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Además, cada especialidad podrá tener condiciones particulares, que se informarán en el formulario específico.

Para aquellos aspirantes que hayan presentado su legajo en ciclos anteriores y permanezca en la institución, se establece que deberán solicitar su actualización con cinco días hábiles de antelación, a través del mismo correo electrónico.

Por último, se indicó que la antigüedad en la docencia será evaluada mediante constancias oficiales emitidas por instituciones educativas o registradas en el sistema de empadronamiento docente. Se considerarán antecedentes de los últimos diez años, salvo en los casos de concursos, premios, distinciones, publicaciones, becas o producciones artísticas, los cuales no prescriben.

Quienes requieran mayor información pueden comunicarse directamente a [email protected].