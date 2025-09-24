Murió Francisco Villagoiz, el vecino de Sauce Viejo baleado durante un asalto

Este miércoles por la tarde falleció en el hospital Cullen Francisco Villagoiz, de 73 años, quien había sido baleado en la cabeza durante un asalto a su casa en Sauce Viejo. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 13 de septiembre, y desde entonces la víctima permanecía internada en la unidad de terapia intensiva del hospital.

Villagoiz fue atacado por tres delincuentes armados que irrumpieron en su domicilio, ubicado en calle Buenos Aires al 1400. En ese momento, se encontraba acompañado por un amigo en el patio de su vivienda. Uno de los asaltantes disparó a quemarropa, provocándole una herida de arma de fuego en la nuca, con orificio de entrada pero sin salida.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Cullen, donde fue compensado, operado y derivado a cuidados intensivos. Pese al esfuerzo médico, no logró recuperarse y falleció este miércoles, informaron fuentes oficiales.

La investigación del hecho había sido caratulada inicialmente como tentativa de homicidio. Sin embargo, con el deceso de Villagoiz, la causa fue recaratulada como homicidio, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La escena del crimen fue preservada por efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 19ª, y posteriormente trabajaron en el lugar peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En el domicilio se constataron impactos de bala, rastros de sangre y rejas forzadas, además del secuestro de proyectiles y armas de fuego.

La comunidad de Sauce Viejo, conmovida desde el primer momento por el ataque, despide ahora a un vecino muy querido, mientras la causa judicial sigue su curso en busca de los responsables de un crimen que generó profundo dolor e indignación.