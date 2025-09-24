Nuevas propuestas de Alejandra Chena para promover una movilidad más responsable y sustentable

La concejal socialista Alejandra Chena presentó en la última sesión legislativa dos proyectos vinculados a la movilidad responsable y sustentable, con el objetivo de transformar los hábitos de traslado en la ciudad y promover espacios más seguros para los vecinos.

El primer proyecto propone que la ciudad adhiera a la Semana de la Movilidad Sustentable, que se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre en concordancia con el Decreto provincial 1214/20. La iniciativa incluye actividades de concientización y la celebración del Día Mundial sin Autos, el 22 de septiembre, como espacio de reflexión sobre los impactos ambientales y sociales del transporte motorizado.

“La movilidad sustentable es una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Queremos una ciudad pensada para las personas, con menos autos y más espacios seguros para caminar, andar en bicicleta y disfrutar del espacio público”, expresó Chena.

Propuestas de Chena: Semana de la Movilidad Sustentable y calles recreativas para vecinos. (Foto: STD)

En paralelo, la concejal encabezó una campaña de sensibilización que puso el foco en el respeto al peatón, el cuidado de los ciclistas y la responsabilidad al conducir. “Salir a concientizar a nuestros vecinos no es solo informar, sino construir comunidad. Queremos calles donde todos podamos disfrutar de manera segura, ya sea caminando, en bici o en auto”, agregó.

El segundo proyecto solicita la afectación total de la calle Gómez Cello —desde San Martín hasta Iriondo— para uso recreativo entre los meses de septiembre y marzo, en el horario de 18 a 22. En ese período, la calzada estaría destinada al tránsito peatonal y actividades de esparcimiento, con circulación vehicular limitada únicamente a frentistas y servicios de emergencia.

“La costanera es un punto de encuentro para la vida social, deportiva y cultural de Santo Tomé. Con esta ordenanza buscamos que las familias puedan disfrutarla de manera segura, sin autos, promoviendo el encuentro ciudadano y la actividad física”, concluyó Chena.