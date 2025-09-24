El Concejo Municipal se pronunció en defensa de la educación, la salud y el federalismo

El Concejo Municipal de nuestra ciudad aprobó una declaración institucional en defensa de la educación, la salud y el federalismo, en el marco de la sesión realizada este martes. La iniciativa, impulsada por el concejal Mario Montenegro (UCR Santo Tomé), respalda la decisión del Congreso de la Nación de rechazar los vetos presidenciales a tres leyes fundamentales.

Los ejes del pronunciamiento local apuntan a defender el financiamiento de las universidades públicas, garantizar la emergencia pediátrica con atención prioritaria al Hospital Garrahan, y sostener el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.

Desde el Concejo se valoró que esta declaración representa un acto de plena vigencia institucional, en un contexto donde se intentó justificar recortes en nombre del equilibrio fiscal.

“El equilibrio fiscal no puede construirse a costa de la educación, la salud y el federalismo. No vamos a permitir retrocesos en derechos esenciales de nuestro pueblo”, expresó el concejal Mario Montenegro, autor de la propuesta.

Además, la declaración aprobada llama al Poder Ejecutivo Nacional a promulgar y cumplir sin dilaciones las leyes ratificadas por el Congreso, en respeto a la voluntad soberana de ambas Cámaras legislativas.

Por último, el Concejo expresó su compromiso de mantenerse en estado de alerta y de articular con universidades, hospitales, organizaciones sociales y la comunidad de la región para impedir cualquier retroceso en materia de derechos humanos.