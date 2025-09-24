Semana de la Movilidad Sustentable: realizarán un foro ciudadano y una bicicleteada

Por Santotomealdía



En el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, el concejal Rodrigo "Tata" Alvizo y la Asociación Civil Construir Santo Tomé invitan a participar de dos actividades que buscan promover formas de movilidad más seguras, accesibles y sustentables en nuestra ciudad.

La primera propuesta es el 2° Foro de Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el próximo jueves 25 a las 18:30 horas en Encuentro Café (Obispo Gelabert 1981). El encuentro se plantea como un espacio de diálogo y participación ciudadana para pensar colectivamente propuestas que mejoren el sistema de movilidad local.

Durante la jornada se trabajará sobre ejes como: bicisendas y ciclovías, ubicación de bicicleteros, calles con prioridad peatonal, y puntos de conflicto en el tránsito urbano. Además, se realizarán mapas colaborativos con los aportes de los participantes.

La segunda actividad será la bicicleteada “A rodar se ha dicho”, el sábado 27 de septiembre a las 9:00 horas. El objetivo es promover el uso de medios de transporte sustentables y visibilizar la falta de espacios seguros y planificados para este tipo de movilidad.

El recorrido comenzará en el club Independiente (Macía 2028) y seguirá por San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento, Centenario, Avellaneda, hasta culminar en Plaza Centenario, también conocida como Plaza Honda. Al llegar, la actividad cerrará con música y propuestas recreativas para infancias.

Desde la organización destacaron que la participación es libre y gratuita, y está abierta a todas las personas interesadas en aportar su mirada para construir una ciudad moderna, inclusiva y pensada para todas las formas de movilidad.