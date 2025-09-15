Un hombre fue arrestado en nuestra ciudad tras múltiples denuncias por estafas

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, detuvo este lunes a un hombre de 37 años acusado de estafas reiteradas en nuestra ciudad.

Según informó la fuerza, la investigación se inició tras varias denuncias de víctimas que manifestaron que un individuo solicitaba préstamos bancarios con sus tarjetas de crédito sin consentimiento.

Con los recaudos legales correspondientes y por disposición de la fiscal Yanina Aurora Tolosa, la PDI realizó allanamientos en dos domicilios de nuestra ciudad: uno en calle Vélez Sarsfield al 2000 y otro en Pasaje 78 Bis al 2100.

En los procedimientos, los agentes detuvieron al principal sospechoso, identificado como M. N. D. P., y secuestraron una importante cantidad de elementos: dos teléfonos celulares, un posnet con rollos de papel, perfumes, un estetoscopio, órdenes de consulta, una bicicleta, dos televisores, una paleta de pádel, una tablet, una motocicleta, documentaciones varias y facturas de compra.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia competente.