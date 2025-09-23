Trump rechazó el reconocimiento del Estado palestino ante la ONU

En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su rechazo al reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países, al considerar que esta decisión equivale a una “recompensa” para el grupo islamista Hamás.

“No podemos olvidar el 7 de octubre. ¿Y ahora, como si fuera para alentar el conflicto continuo, algunos en este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino? La recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamás por sus atrocidades”, sostuvo el mandatario en su discurso, pronunciado este martes en Nueva York.

Las declaraciones de Trump se dieron en respuesta a la decisión de diez países —entre ellos Francia, Bélgica, Canadá y Reino Unido— de formalizar durante la cumbre su reconocimiento diplomático del Estado palestino, sumando un total de 157 Estados miembros de la ONU que han adoptado esta posición.

El presidente estadounidense acusó a Hamás de negarse a liberar rehenes o aceptar un alto el fuego, y afirmó que el grupo ha rechazado en múltiples ocasiones “ofertas razonables para hacer la paz”.

El discurso de Trump llega en medio de una creciente presión internacional sobre Israel, cuya ofensiva militar sobre la Franja de Gaza ya dejó, según diversas fuentes, más de 65.200 muertos, entre ellos más de 19.000 niños.

A su vez, la relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, advirtió que la cifra real de víctimas podría ser hasta diez veces mayor.

El conflicto, que se intensificó tras los atentados del 7 de octubre, continúa siendo motivo de fuertes divisiones diplomáticas en el seno de Naciones Unidas. Mientras una mayoría de países reconoce al Estado palestino, Estados Unidos sostiene su postura histórica de respaldo al Estado de Israel y rechaza iniciativas unilaterales en ese sentido.