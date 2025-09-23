Comienza la 5° Semana del Cine Santafesino en la ciudad de Santa Fe

Este jueves 25 de septiembre dará inicio la 5° Semana del Cine Santafesino 2025, una propuesta que durante siete días convertirá a la ciudad de Santa Fe en una pantalla activa del cine local. El ciclo se extenderá hasta el miércoles 1 de octubre, con funciones en el Foro Cultural de la UNL, el Cine América y la Casa de la Cultura, además de muestras y actividades formativas.

La edición de este año será especial, ya que se desarrollará en coincidencia con dos fechas emblemáticas: el centenario del nacimiento de Fernando Birri y los 40 años del Taller de Cine de la Universidad Nacional del Litoral.

La Semana del Cine Santafesino se enmarca en el Día del Cine Santafesino, que se celebra cada 27 de septiembre por ordenanza municipal, en conmemoración del estreno de “Tire dié” (1960), de Fernando Birri, y en memoria de Juan Carlos Arch, cineclubista y periodista cultural.

A partir de este jueves, la programación incluirá más de 200 producciones seleccionadas en una convocatoria abierta que buscó fomentar la diversidad de voces y lenguajes cinematográficos. Habrá videoclips, cortos, documentales y largometrajes tanto de realizadores consolidados como emergentes.

Las funciones se desarrollarán en tres sedes principales:

Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150)

Cine América (25 de Mayo 3075)

Casa de la Cultura (Bv. Gálvez 1274)

Uno de los ejes destacados será el homenaje a Fernando Birri, que incluirá una muestra sobre “Tire dié”, una mesa de diálogo con referentes del cine local y una retrospectiva de la cineasta Marilyn Contardi, con proyecciones en 16 mm y música en vivo.

La entrada será libre y gratuita para todas las funciones en el Foro Cultural UNL y para la sección de Escuelas y Talleres en el Cine América. Para las demás funciones en esa sala, la entrada general costará $4000.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL, el Cine Club Santa Fe y el Ministerio de Cultura de la provincia, con el acompañamiento del Archivo Fernando Birri, el Taller de Cine UNL, el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales (ISCAA) y el Instituto Superior de Música UNL.