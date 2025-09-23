La OMS desmintió que las vacunas o el paracetamol causen autismo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que no existe ninguna relación comprobada entre las vacunas o el paracetamol y el autismo, en respuesta a afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió lo contrario en una reciente declaración pública.

“Las vacunas no causan autismo”, afirmó el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, al ser consultado por la prensa internacional. La aclaración surge luego de que Trump recomendara limitar el uso del medicamento Tylenol (paracetamol) durante el embarazo, asociándolo directamente con un aumento en los casos de autismo.

Jasarevic reconoció que algunos estudios observacionales han planteado posibles asociaciones, pero subrayó que las pruebas científicas disponibles son inconsistentes y que, hasta el momento, no hay fundamentos concluyentes que vinculen el acetaminofén con el desarrollo de trastornos del espectro autista.

En cuanto a las vacunas, el vocero de la OMS fue categórico: “No hay duda: las vacunas no causan autismo”, dijo. Además, defendió el calendario de vacunación recomendado por la OMS, calificándolo como “esencial para la salud y el bienestar”, especialmente en un contexto global donde se observa una baja preocupante en la cobertura de vacunación infantil.

El portavoz también advirtió que modificar los esquemas de inmunización sin evidencia científica puede aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas, tanto para los niños como para la comunidad en general.

Las declaraciones de Trump fueron realizadas en un video en el que se lo vio acompañado por su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus posturas polémicas respecto a las vacunas. Ambos recomendaron espaciar las vacunas y restringir el consumo de Tylenol durante el embarazo, afirmaciones que fueron rechazadas por expertos médicos y desmentidas oficialmente por la OMS.

*Con información de AFP y EFE.