Allanamiento en la zona sur de la ciudad: un hombre y una mujer fueron arrestados por robo

Por Santotomealdía



Una pareja fue detenida este lunes en un procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el barrio Villa Luján Oeste, en la zona sur de nuestra ciudad. El operativo fue parte de una investigación por un robo ocurrido el pasado 7 de septiembre en un departamento de la ciudad de Santa Fe.

El hecho delictivo ocurrió cuando personas desconocidas forzaron la puerta de ingreso de una vivienda y sustrajeron varios elementos, entre ellos una notebook, un teléfono celular y prendas de vestir. A partir de la denuncia, la PDI identificó como sospechoso principal a un hombre domiciliado en calle Zavalla al 3300.

Con orden de allanamiento emitida por el juez Dr. Gustavo Martín Urdiales, la PDI llevó adelante un procedimiento en esa vivienda, donde se concretó la detención de un hombre de 37 años (F. R. S.) y una mujer de 47 años (M. F. B.).

Durante el operativo, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares, indumentaria de interés para la causa, un casco de moto, dos pares de auriculares inalámbricos y cinco destornilladores.

La fiscal interviniente, Dra. María Gabriela Arri, dispuso la detención de ambos implicados y el secuestro de los elementos encontrados, por su presunta vinculación con el robo investigado.