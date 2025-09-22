Estados Unidos ratificó su respaldo a Milei y analiza la asistencia financiera para nuestro país

El gobierno de Estados Unidos expresó su respaldo político y económico al presidente Javier Milei, a través de un mensaje del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó que están “dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina” y que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”.

Bessent hizo estas declaraciones en el marco de una posible asistencia al Banco Central argentino para reforzar las reservas y contener la tensión cambiaria, y ratificó que el Departamento del Tesoro evalúa mecanismos concretos como líneas de swap, compras directas de moneda y adquisiciones de deuda soberana mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria de ese país.

“Argentina es un aliado sistémicamente importante para Washington en América Latina”, sostuvo Bessent a través de una serie de mensajes publicados en la red X. En ese contexto, destacó las oportunidades para la inversión privada y manifestó su confianza en la agenda de reformas económicas impulsada por el Gobierno nacional. “Argentina volverá a ser grande”, expresó el funcionario, cercano al presidente Donald Trump, quien hoy ocupa nuevamente la Casa Blanca.

El presidente Javier Milei respondió públicamente los dichos del secretario del Tesoro:

“Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York”.

También el ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el respaldo:

“Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente”.

El Departamento del Tesoro anticipó un encuentro clave previsto para este martes en Nueva York, en el que participarán Bessent, Trump y Milei, y que será determinante para definir nuevas líneas de cooperación financiera y comercial entre ambos países.

El mensaje de apoyo tuvo un impacto inmediato en los mercados: los bonos soberanos argentinos subieron hasta un 11%, y se registró un alivio en la presión sobre el dólar. La semana pasada, el Banco Central había perdido más de USD 1.100 millones en apenas tres días, mientras que las reservas internacionales quedaron en niveles críticos. Además, el riesgo país se acercó a los 1.500 puntos básicos y los fondos de inversión en pesos registraron fuertes retiros, reflejando la desconfianza de los inversores.

En ese contexto, el mercado consideró que un eventual respaldo financiero de Estados Unidos podría ser clave para sostener el esquema económico actual y evitar una nueva devaluación o incluso una reestructuración de deuda.