Netanyahu rechazó el reconocimiento internacional y aseguró: “No habrá Estado Palestino”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó este domingo el reconocimiento internacional al Estado Palestino realizado por Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, y aseguró de manera categórica: “No habrá un Estado palestino”.

El mandatario israelí sostuvo que la medida constituye “una gran recompensa al terrorismo” y anunció que, como respuesta, su Gobierno avanzará con la expansión de asentamientos judíos en Cisjordania, territorio ocupado al igual que la Franja de Gaza.

Las declaraciones se produjeron poco después de que los cuatro países anunciaran oficialmente su decisión, que se suma al reconocimiento ya efectuado por 147 naciones en todo el mundo. El pronunciamiento tiene un fuerte peso diplomático en la antesala de la Asamblea General de la ONU, donde la solución de dos Estados será uno de los ejes centrales.

Netanyahu adelantó que presentará una respuesta formal a estos reconocimientos a su regreso a Jerusalén, tras participar en la Asamblea en Nueva York.

El anuncio internacional ocurre además en la víspera de la Conferencia sobre la solución de dos Estados, que comienza este lunes en Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudita. Se trata de uno de los principales foros diplomáticos del año, en el que se esperaba que algunas potencias occidentales dieran ese paso. Sin embargo, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal se adelantaron y oficializaron sus posturas.