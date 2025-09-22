Música, arte y propuestas recreativas en la llegada de Primavera

La Municipalidad organizó este domingo una jornada con actividades para celebrar la llegada de la Primavera. El encuentro reunió a vecinos de distintas edades en torno a propuestas artísticas, recreativas y educativas, que se desarrollaron en el anfiteatro de la costanera.

Entre las actividades culturales se destacaron shows de rap, trap, acústicos, exhibiciones de danza urbana y break dance, además de una muestra de graffiti en vivo. Uno de los momentos centrales fue la batalla de freestyle, que contó con la participación de artistas locales y la respuesta de un público numeroso.

También hubo espacios de entretenimiento y juegos pensados para todas las edades. Los asistentes pudieron participar de los Ecojuegos “Por un mundo más verde”, la propuesta “Primavera con huellas” del área de Protección Animal, talleres de pintura y manualidades, juegos sensoriales y actividades organizadas por el Equipo local de Niñez, Adolescencia y Familia (NAF). Además, se ofrecieron prácticas de tiro con arco y entretenimientos a cargo de la Academia de Guardavidas.

La jornada concluyó con una chocolatada compartida entre los presentes, en el marco de una propuesta que combinó música, recreación y actividades comunitarias.