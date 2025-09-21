Scaglia en la licitación del Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios: “Será el mejor de Argentina”

La vicegobernadora Gisela Scaglia presidió en Gálvez el acto de apertura de sobres de la licitación para la construcción del nuevo Centro de Entrenamiento de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios. Se presentaron trece ofertas para ejecutar los trabajos, en los que el gobierno provincial invertirá $6.767 millones.

“Es un sueño de nuestra ciudad, pero también de todos los bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe”, expresó Scaglia, oriunda de esa localidad. Y agregó: “Este centro va a ser el mejor de la República Argentina y le vamos a dar a los bomberos lo que se merecen, porque para nosotros son héroes. Siempre tenemos el orgullo de nuestra bandera y de nuestros bomberos voluntarios”.

La vicegobernadora destacó además que “Santa Fe es tierra de gente invencible, que lucha, trabaja y es voluntaria. Eso representan nuestros bomberos: el compromiso, el servicio y la vocación de salvar vidas”.

En la ceremonia estuvieron presentes el intendente de Gálvez, Mariano Busso; el diputado provincial Pablo Farías, y el senador por San Jerónimo, Leonardo Diana, además de concejales locales y autoridades provinciales y regionales.

Las ofertas

Son trece las propuestas presentadas: Pilatti SA ($5.928.000.000), Pose SA ($6.215.000.000), VFM SA ($5.633.000.000), Cocyar SA ($7.410.000.000), Orion Ingeniería SRL ($6.155.000.000), Pirámide SA ($6.527.000.000), Mundo Construcciones SA ($7.589.000.000), ICA SRL ($6.257.000.000), Del Sol–Epreco ($5.689.000.000), EFE–Río Salado ($6.634.000.000), Werk Constructora SRL ($7.292.000.000), Alca Ingeniería SRL ($5.900.000.000) y BR–Capilet UTE ($7.998.000.000).

“Cumplimiento de la palabra”

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, subrayó “el cumplimiento de la palabra de la vicegobernadora”, y recordó que “hace menos de dos años se comprometió a ayudar y engrandecer el sistema de bomberos voluntarios de Santa Fe, orgullo provincial y nacional, con un profesionalismo impresionante. Este centro permitirá que sus actuaciones sean cada vez más profesionales”.

El secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, afirmó: “Como decimos en arquitectura, las obras son como hijos, y esta obra es hija de la vicegobernadora Scaglia”. Añadió que este proyecto se concreta porque existe “una fuerte decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la vicegobernadora de seguir haciendo obra pública en toda la provincia”.

Detalles de la obra

Pascualón precisó que el centro contará con acceso peatonal jerarquizado, playa de estacionamiento para 41 autos, auditorio para 100 personas, comedor con igual capacidad, tres aulas para 30 estudiantes cada una, dormitorios para 32 personas de ambos sexos, piscina de entrenamiento, cochera para autobombas y 15 playones de hormigón para distintos simuladores.

La construcción adoptará un sistema tradicional racionalizado, con mamposterías de bloques cerámicos y refuerzos de hormigón armado, cubiertas livianas y revoques húmedos. Para cubiertas y galerías se prevé el uso de estructuras metálicas.

El proyecto contempla la intervención de 2.750 m² de superficie cubierta, 1.200 m² semicubierta y 17.300 m² descubierta con tratamiento. El nuevo centro se levantará frente al predio de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, en Gálvez.