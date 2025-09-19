Confirmaron la medida cautelar presentada por José Corral para intervenir la Ruta 11

La Cámara Federal de Rosario confirmó la medida cautelar presentada por el diputado provincial José Corral contra la Dirección Nacional de Vialidad, en la que se exige al Gobierno nacional realizar obras urgentes en la Ruta Nacional N° 11, en el tramo comprendido entre la ciudad de Santa Fe y San Justo. La resolución ratifica el fallo de primera instancia y representa un nuevo revés judicial para la Nación en materia de mantenimiento vial.

El fallo establece que el Ejecutivo deberá ejecutar un plan preventivo de bacheo, limpieza de banquinas y desagües, colocación de luminarias y señalización, entre otras tareas esenciales. El tramo involucrado supera los 110 kilómetros y atraviesa Recreo, Gobernador Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia, Videla y San Justo.

Tras conocerse la resolución, José Corral expresó que “esta decisión judicial es un paso importante para proteger la vida y la seguridad de los santafesinos que transitan diariamente este corredor, y también nuestras economías regionales, la conectividad educativa, el acceso a la salud y el transporte de la producción agroindustrial”.

El legislador de Unidos recordó además que “esta es la tercera vez que la Justicia le dice a Milei que debe reparar y mantener las rutas nacionales”, y remarcó que el amparo responde a la “inacción reiterada del Gobierno nacional, pese a las denuncias, siniestros viales y reclamos comunitarios acumulados en los últimos años”.

La resolución judicial considera que la situación es de “extrema urgencia”, y refuerza el reclamo de numerosos sectores de la región que desde hace tiempo advierten sobre el grave deterioro de la Ruta 11 y el riesgo permanente para quienes la transitan.