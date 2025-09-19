Colapinto cerró un viernes complicado en Bakú con el último puesto en la segunda práctica

La jornada de entrenamientos del viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán fue especialmente difícil para Franco Colapinto, quien cerró la segunda práctica libre en el último puesto, a más de dos segundos del líder Lewis Hamilton. El piloto argentino, al mando de su Alpine, no logró encontrar el ritmo ideal en el circuito callejero de Bakú, donde las condiciones del auto complicaron su rendimiento durante todo el día.

En la primera práctica libre, Colapinto había terminado 19°, con un tiempo de 1:45.299, a 2.595 segundos del más rápido, Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, fue 20°, confirmando las dificultades de la escudería francesa desde el arranque del fin de semana.

Ya en la segunda sesión, Colapinto volvió a tener problemas. Aunque en un momento logró escalar al 16° lugar, finalmente cayó al vigésimo y último puesto, con un registro de 1:41.293, quedando a 2.029 segundos de Hamilton, quien se quedó con el mejor tiempo del día. La sesión fue dominada por Ferrari, que hizo el 1-2 con el británico al frente y Charles Leclerc como escolta. El tercer lugar fue para George Russell (Mercedes).

Desde Alpine explicaron que, si bien se hicieron ajustes aerodinámicos que mejoraron la velocidad final —especialmente en el sector rápido del trazado—, los autos de la escudería sufrieron inestabilidad en las curvas, sobre todo en el sector 2, que incluye diez curvas y demanda precisión. Colapinto y Gasly padecieron ese comportamiento: el argentino cerró la tanda sin mejoras significativas y el francés, aunque mejoró su tiempo, solo pudo subir al 16° lugar, a 1.381 segundos de la punta.

El circuito de Bakú, exigente y técnico, volvió a poner a prueba a los equipos en una jornada marcada por varios incidentes, como el choque de Lando Norris, quien rompió la suspensión trasera de su McLaren tras golpear contra un muro.

Con la clasificación del sábado en el horizonte, Alpine deberá trabajar intensamente si quiere revertir un arranque que, hasta el momento, muestra a sus pilotos lejos del ritmo competitivo necesario para pelear por los puntos.