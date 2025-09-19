Estados Unidos volvió a vetar un cese del fuego en Gaza en la ONU

Estados Unidos vetó este jueves una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que reclamaba un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza. La propuesta, impulsada desde agosto por varios países, recibió el respaldo de los otros 14 miembros del organismo.

La medida fue impulsada tras la declaración oficial de hambruna por parte de Naciones Unidas, en el marco de una guerra que ya lleva casi dos años. El proyecto también exigía la liberación inmediata de todos los rehenes.

La delegación estadounidense calificó la resolución como “inaceptable”. La enviada de Washington a la ONU, Morgan Ortagus, afirmó que el texto “no reconoce la realidad sobre el terreno” y sostuvo que Estados Unidos seguirá trabajando con sus aliados para poner fin al conflicto, pero sin aceptar lo propuesto en esta ocasión.

Además, argumentó que hubo un “aumento significativo en la ayuda humanitaria” y reclamó la rendición de Hamas como condición para avanzar en una solución.

Israel respaldó el veto y criticó que el proyecto “no condena a Hamas”. Su embajador, Danny Danon, sostuvo que la resolución es “una capitulación”.

Mientras se desarrollaba la votación en la ONU, tanques y aviones israelíes continuaban bombardeando Ciudad de Gaza, obligando a miles de personas a desplazarse al sur. La situación humanitaria se agrava cada día más, según organismos internacionales.

La postura de Estados Unidos provocó fuertes críticas dentro del Consejo. El embajador de Argelia, Amar Bendjama, lamentó: “Perdónennos porque el mundo habla de derechos, pero niega los suyos, los de ustedes, palestinos”. En la misma línea, su par de Pakistán, Asim Iftikhar Ahmad, describió el momento como “oscuro” para el organismo internacional.