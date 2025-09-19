Estudiantes cayó 2-1 en la ida ante Flamengo y deberá revertir la serie como local

Estudiantes de La Plata cayó por 2-1 ante Flamengo en el estadio Maracaná, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Con este resultado, el conjunto argentino deberá ganar como local la próxima semana si quiere avanzar a las semifinales del torneo continental.

El encuentro se disputó este jueves en Río de Janeiro, donde Flamengo aprovechó una rápida ventaja para sacar diferencia desde el inicio. El delantero Pedro abrió el marcador a los 15 segundos de juego, sorprendiendo a una defensa de Estudiantes que aún no se había acomodado. Minutos después, a los 9', Guillermo Varela amplió la ventaja, tras un centro de Samuel Lino.

Estudiantes reaccionó tarde, pero logró descontar en el tramo final del partido. Tras la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata a los 37’ del segundo tiempo, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez encontró más espacios. A los 45’, Guido Carrillo anotó el descuento, capturando un rebote dentro del área luego de un centro de Gastón Benedetti.

Con este resultado, la serie sigue abierta, aunque el “Pincha” deberá revertir el marcador el próximo jueves a las 21:30 en La Plata para seguir en carrera en el certamen más importante del continente.

En el plano local, Estudiantes enfrentará a Defensa y Justicia el lunes 22 de septiembre por la novena fecha del Torneo Apertura, mientras que Flamengo jugará ante Vasco da Gama por el Brasileirao.