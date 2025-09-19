Franco Colapinto fue 19° en Bakú y superó a Gasly en la primera práctica del GP de Azerbaiyán

El argentino Franco Colapinto finalizó en la 19ª posición en la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de Azerbaiyán, disputada este viernes en el circuito callejero de Bakú. La sesión estuvo marcada por una larga interrupción debido a un desperfecto en el piano de la curva 16, lo que limitó significativamente la actividad en pista.

Colapinto, al volante de su Alpine, logró establecer su mejor vuelta en 1m45s299 con neumáticos blandos, quedando por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien no logró mejorar su tiempo en los últimos giros. La diferencia entre ambos fue de más de un segundo y medio.

La tanda estuvo detenida durante más de 25 minutos por una bandera roja, causada por el desprendimiento de una pieza del circuito, justo cuando Colapinto se preparaba para marcar su primera vuelta rápida. Al reanudarse la sesión, el argentino completó sus giros y logró posicionarse delante del francés, cerrando una jornada positiva en términos comparativos dentro del equipo.

Contexto y expectativas

Esta carrera tiene un significado especial para Colapinto, ya que fue en Bakú donde consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1. El joven piloto busca consolidarse en Alpine en medio de rumores sobre su continuidad para 2026, luego de que la escudería confirmara la renovación de Pierre Gasly.

"No se puede controlar lo que pasa alrededor. Ese ruido externo no es algo que me esté influyendo mucho últimamente, pero es algo que hay que saber manejar", comentó recientemente en una entrevista con ESPN, en referencia a las versiones sobre un posible cambio en el equipo.

Lo que viene

La actividad del fin de semana en Azerbaiyán continuará este viernes a las 9:00 (hora argentina) con la segunda práctica libre. El sábado se disputará la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal será el domingo a las 8:00 (hora argentina), con televisación por Disney+, Fox Sports y F1TV.