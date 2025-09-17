El canciller alemán reiteró que la seguridad de Israel es “innegociable” para Alemania

El canciller alemán Friedrich Merz reiteró este miércoles que la seguridad de Israel es un principio innegociable para Alemania, al encabezar en Berlín un acto por el 75º aniversario del Consejo Central de los Judíos en Alemania. En su discurso, Merz sostuvo que las críticas a la ofensiva en Gaza no pueden transformarse en una excusa para el antisemitismo ni justificar un distanciamiento de Berlín con Tel Aviv.

“El compromiso alemán con la existencia y con la seguridad del Estado de Israel es una parte innegociable de los fundamentos normativos de nuestro país. Alemania debe ponerse claramente del lado de Israel”, expresó el canciller en su intervención, según el texto difundido por la oficina de prensa de la Cancillería.

Merz recordó que el Consejo Central de los Judíos fue creado en 1950 para coordinar la emigración de los supervivientes del Holocausto hacia Israel, y destacó su rol actual como organización clave de la sociedad civil alemana. “Este aniversario no es solo un momento de alegría, sino también una misión para seguir alzando la voz, en interés de nuestra democracia”, señaló.

El canciller lamentó el aumento del antisemitismo en Alemania desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, y dijo sentirse “horrorizado y avergonzado” por cómo se ha vuelto “más sonoro, más abierto y más violento casi día a día”. También advirtió sobre la “normalización” de la retórica antisemita en ámbitos culturales, donde artistas judíos e israelíes han sido marginados, citando como ejemplo la cancelación en Bélgica de un concierto de la Orquesta Filarmónica de Múnich dirigida por el israelí Lahav Shani.

Merz aclaró que la crítica al Gobierno de Benjamín Netanyahu es legítima y en ocasiones necesaria, pero advirtió: “Nuestro país daña su propia alma si esta crítica se convierte en excusa para el odio a los judíos”.