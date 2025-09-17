El Banco Central vendió USD 53 millones para frenar la escalada del dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó este miércoles que vendió USD 53 millones en el mercado de cambios, en una jornada marcada por la presión sobre el dólar mayorista, que alcanzó el techo de la banda de flotación en $1.474,50.

Se trata de la primera intervención directa de la entidad desde abril pasado, cuando se levantó el cepo cambiario y se selló el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora, el esquema vigente habilitaba al BCRA a intervenir únicamente si la divisa superaba los límites de la banda establecida.

Con esta operación, el Central buscó contener la escalada del tipo de cambio en un contexto de fuerte tensión financiera. En el segmento mayorista, la divisa cerró en $1.474,50 para la venta, mientras que en el Banco Nación la cotización minorista terminó en $1.485.

Según operadores del mercado, el BCRA llegó a ofrecer hasta USD 500 millones en posturas de venta, aunque finalmente concretó operaciones por USD 53 millones. En paralelo, las reservas internacionales cerraron en USD 39.777 millones, tras una caída de USD 98 millones en la jornada.

La intervención del Central abre un nuevo capítulo en la dinámica cambiaria de los próximos días, con la atención puesta en el “poder de fuego” disponible para defender el techo de la banda, estimado en alrededor de USD 22.000 millones, según precisó uno de los directores de la entidad, Federico Furiase.