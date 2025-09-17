Cayó en Recreo el autor del brutal homicidio de un peón rural en Sauce Viejo

En un operativo realizado este miércoles por la Policía de Investigaciones (PDI), fue capturado en Recreo Enrique Quintana, acusado de haber cometido un brutal homicidio en Sauce Viejo en 2020, ciudad vecina a la nuestra. El hecho conmocionó a la región: la víctima, Matías Casco, un trabajador rural de 30 años, fue hallado sin vida en el río Coronda, con un disparo en la cabeza, envuelto en bolsas y atado con alambres.

El crimen ocurrió el 5 de diciembre de 2020, y el cuerpo fue hallado tres días después. Quintana se encontraba detenido por esta causa cuando, en noviembre de 2023, logró fugarse de la Subcomisaría Sexta de La Guardia junto a otros ocho presos, quedando desde entonces en calidad de prófugo.

Este miércoles, a las 10:45, fue ubicado y detenido en un domicilio del barrio Las Mercedes, en la ciudad de Recreo, departamento La Capital. La orden de detención fue emitida por la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Urquiza. Durante la requisa, se secuestró una pistola calibre 9 mm sin numeración, con munición en recámara, y seis teléfonos celulares.

Quintana había sido incluido en la lista de los diez delincuentes más buscados de la provincia el día anterior, tras la detención del narco Waldo Bilbao. Por información sobre su paradero, el Gobierno provincial había ofrecido una recompensa de 25 millones de pesos.

Además del homicidio, Quintana estaba vinculado a una red narco integrada por ciudadanos argentinos y paraguayos, que operaba en la zona de Santa Rosa de Calchines y utilizaba un buque identificado como “Don Juan” para descargar marihuana en el río Paraná.

La detención se dio en el marco del trabajo del Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil, una unidad conformada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, el MPA, el MPF, la Policía de Investigaciones y otras áreas. Según fuentes oficiales, en el último año se localizaron seis prófugos de alto perfil y, solo en el último mes, fueron detenidos dos más.