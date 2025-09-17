Agónico triunfo de Lanús frente a Fluminense en la Sudamericana

Lanús logró este martes un triunfo agónico por 1 a 0 ante Fluminense, en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El único gol del encuentro lo marcó Marcelino Moreno a los 45 minutos del segundo tiempo, lo que le permitió al conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino tomar ventaja en la serie antes del decisivo partido de vuelta en Brasil.

Durante la primera etapa, ambos equipos mostraron paridad en el juego y generaron situaciones en el área rival, aunque sin lograr romper el cero. La ocasión más clara fue para el conjunto carioca a los 34 minutos, cuando Renê definió una jugada colectiva pero su remate salió desviado.

En el complemento, Lanús dominó la posesión aunque no fue del todo efectivo en los metros finales. Recién en los últimos minutos apareció Marcelino Moreno, quien recibió sin marca dentro del área y definió para vencer al arquero Fábio y desatar el festejo local.

Fluminense tuvo una última oportunidad para igualar, pero Carlos Izquierdoz intervino a tiempo para evitar el gol visitante.

Con esta victoria, Lanús viajará a Brasil con una mínima pero valiosa ventaja, de cara al encuentro del martes 23 de septiembre, desde las 21:30, en el estadio Maracaná. Allí se definirá cuál de los dos equipos accede a las semifinales del certamen continental.

Antes de ese cruce decisivo, Lanús deberá enfrentar a Platense por la novena fecha del Torneo Clausura, mientras que el conjunto brasileño visitará a Vitória por el Brasileirao.