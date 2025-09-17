Un pasaje de 48 horas: Israel permite la salida de palestinos de Ciudad de Gaza

Israel abrió este miércoles un corredor temporal para permitir la evacuación de civiles palestinos de Ciudad de Gaza, un día después de haber lanzado una ofensiva terrestre contra la principal urbe del enclave. Según el anuncio, la ruta estará habilitada solo durante 48 horas.

El portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, Avichay Adraee, comunicó que el corredor funcionará a través de la carretera Salah al Din, que conecta el norte con el sur de Gaza. La salida se dirige hacia lo que Israel denomina una “zona humanitaria” ubicada en el sur del territorio.

Hasta ahora, los residentes eran instados a abandonar la ciudad por una carretera costera. Sin embargo, la nueva ruta ofrece una alternativa en medio de la escalada bélica.

La apertura del corredor ocurre en paralelo a una ofensiva terrestre lanzada el martes, cuando las tropas israelíes avanzaron hacia el centro de Ciudad de Gaza luego de un bombardeo masivo al amanecer. Posteriormente, el Ejército confirmó que se trataba de una gran operación destinada a expulsar a Hamás de uno de sus últimos bastiones en el enclave.

En un comunicado, las Fuerzas Armadas israelíes aseguraron que, desde el inicio de la operación, más de 150 objetivos fueron atacados en Ciudad de Gaza. Mientras tanto, miles de palestinos continúan desplazándose hacia el sur en condiciones precarias, llevando consigo sus pertenencias básicas.

La situación humanitaria sigue siendo crítica, con advertencias de organismos internacionales sobre el impacto de la ofensiva en la población civil y la urgencia de garantizar corredores seguros y sostenidos en el tiempo.