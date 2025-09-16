Copa Libertadores: Racing ganó 1-0 en la ida y definirá la serie ante Vélez en el Cilindro

Racing Club logró un triunfo clave por 1 a 0 sobre Vélez Sarsfield en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, disputado este martes en el estadio José Amalfitani de Liniers.

El único gol del encuentro fue convertido por el delantero Adrián "Maravilla" Martínez, a los siete minutos del segundo tiempo, tras una buena acción colectiva que cerró con una definición de primera dentro del área chica.

Vélez jugó con un hombre menos desde los 43 minutos del primer tiempo, por la expulsión del defensor Lisandro Magallán, quien recibió la segunda amarilla tras una fuerte infracción sobre Juan Nardoni.

El partido tuvo situaciones para ambos equipos. En el primer tiempo, Facundo Cambeses salvó a Racing en varias ocasiones ante remates de Michael Santos y Tomás Galván. Racing también generó peligro con un disparo de Agustín Almendra y un remate de Santiago Solari que dio en el palo.

En el segundo tiempo, tras el gol de Martínez, Vélez llegó al empate con un tanto de Aaron Quirós, pero fue anulado por haberse ido la pelota en el córner previo. La última chance también fue para el local, con un disparo de Pellegrini desviado nuevamente por Cambeses.

Con este resultado, Racing llegará con ventaja al partido de vuelta, que se jugará el próximo martes 23 de septiembre, a las 19:00, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.