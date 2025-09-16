Detuvieron en la ciudad a un hombre con ocho pedidos de captura

Por Santotomealdía



La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo este martes a un hombre de 33 años con ocho pedidos de captura vigentes, acusado de amenazas y lesiones dolosas agravadas por el vínculo, en un contexto de violencia de género.

La detención fue llevada a cabo por personal de la División Captura de la PDI, tras una investigación que permitió ubicar al sospechoso en su domicilio de nuestra ciudad. Allí fue arrestado y se le secuestró un teléfono celular que podría aportar elementos a la causa.

Los hechos que se le imputan ocurrieron entre junio y diciembre de 2024 y fueron investigados por la fiscalía GEFAS, especializada en violencia de género. El detenido fue identificado por sus iniciales como C.I.B.

Según informaron fuentes oficiales, interviene en la causa la fiscal Milagros Parodi, quien ordenó el traslado del hombre a sede policial, donde quedará a disposición de la justicia competente.