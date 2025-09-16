Martes 16 de septiembre de 2025

Policiales — 16.09.2025 —

Detuvieron a un hombre en un allanamiento en calle Colón al 3600

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 12ª junto al Cuerpo Guardia de Infantería. No se hallaron armas de fuego ni municiones.

Un operativo policial realizado este martes por la mañana en una vivienda de calle Colón al 3600 concluyó con la detención de un hombre de 35 años, según informaron fuentes oficiales.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Distrito 12, con apoyo del Cuerpo Guardia de Infantería, en el marco de un oficio judicial solicitado por la Fiscalía.

Durante la intervención, los agentes no encontraron armas de fuego ni cartuchería en la vivienda, aunque procedieron al secuestro de un aire comprimido marca Norica.

El hombre detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia. El operativo finalizó sin incidentes, con la correspondiente remisión de actuaciones a la Fiscalía interviniente.

