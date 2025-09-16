Comenzaron los trabajos de mantenimiento de ASSA y se interrumpió el suministro de agua en Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde las 8:00 de este martes, se encuentra interrumpido el suministro de agua potable en Santo Tomé y Sauce Viejo, como consecuencia de trabajos de mantenimiento preventivo que lleva adelante Aguas Santafesinas (ASSA) en el sistema del Acueducto Desvío Arijón.

El corte se extenderá hasta las 17:00 y afecta en nuestra ciudad a las cisternas Sur, Norte y Adelina, lo que repercute en distintos barrios. La intervención técnica se realiza en un dispositivo de seguridad (válvula de aire) ubicado en el conducto principal de 600 milímetros de diámetro, en inmediaciones del barrio La Arena.

Una vez finalizados los trabajos, se realizarán pruebas hidráulicas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, y se restablecerá de manera progresiva la provisión de agua hacia las cisternas de almacenamiento.

Con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable, el Municipio dispuso tanques de provisión alternativa en distintos puntos estratégicos, como escuelas, centros de salud, sedes vecinales, dependencias de seguridad y otros espacios comunitarios. Algunos de los lugares incluidos son las escuelas Agustín Araya y N.º 140, el SAMCo, los CAPS Tanque y Chaparral, la Vecinal Adelina Oeste, el SUM Chaparral y los Jardines Municipales.

Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias durante el transcurso de la jornada.

Para consultas o reclamos, están disponibles líneas telefónicas y de WhatsApp específicas para la ciudad: 0800 555 6464, 342 546 2862 y 342 406 6184. Además, ASSA brinda atención al usuario durante las 24 horas a través de WhatsApp al +54 341 695 0008 o mediante su oficina virtual en www.aguassantafesinas.com.ar.