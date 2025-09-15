RCP: el Municipio impulsó otra instancia formativa y anunció un próximo encuentro en la Vecinal Sargento Cabral

La Municipalidad de nuestra ciudad llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), destinada a brindar a los vecinos herramientas para actuar ante emergencias. La actividad estuvo a cargo del cuerpo de Bomberos Voluntarios y se realizó en el cuartel ubicado en avenida Richieri 3145.

Durante la capacitación hubo módulos teóricos y prácticas supervisadas de maniobras de RCP, con el objetivo de fortalecer la respuesta ciudadana ante situaciones críticas. “Es importante que los vecinos adquieran herramientas que pueden ser vitales para salvar vidas”, señaló la directora de Protección Civil, Valentina González, quien enmarcó la iniciativa dentro de una política pública orientada al cuidado mutuo y la preparación ante imprevistos.

Próximo encuentro: el viernes 19, a las 19:00, en la Vecinal Sargento Cabral (Castelli y Sargento Cabral). La capacitación estará a cargo de la Academia de Guardavidas.

Para consultas e información sobre próximas instancias, la Municipalidad informó que los interesados pueden escribir a [email protected].