Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo marco sobre el futuro de TikTok

Por Santotomealdía



Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo marco sobre el futuro de TikTok, que contempla que la aplicación pase a ser una “propiedad controlada por Estados Unidos”. La confirmación fue realizada este lunes por el secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, tras negociaciones realizadas en Madrid.

“No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es entre dos partes privadas, pero fueron acordados”, señaló Bessent. Según precisó, el presidente estadounidense Donald Trump y su par chino Xi Jinping mantendrán una conversación el viernes para completar los detalles del entendimiento.

TikTok pertenece a la empresa china de internet ByteDance. Su futuro en el mercado estadounidense quedó condicionado por una ley federal que exige la venta o prohibición de la plataforma por motivos de seguridad nacional. Esa norma debía entrar en vigor el 20 de enero, un día antes de la toma de posesión de Trump, pero el mandatario suspendió la aplicación de la medida y extendió el plazo para la búsqueda de un comprador.

El nuevo límite vence el 17 de septiembre. Si para entonces no se concreta el traspaso de propiedad, la aplicación correría el riesgo de quedar prohibida en territorio estadounidense.

*Con información de AFP y Reuters.