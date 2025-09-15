Denuncian que unos 60.000 presos en Cuba son sometidos a trabajos forzados

Por Santotomealdía*



Al menos 60.000 presos en Cuba —casi la mitad de su población penitenciaria estimada— estarían sometidos a trabajos forzados sin salario, en condiciones que la organización Prisoners Defenders califica como “inhumanas y explotadoras”. La denuncia fue publicada este lunes y alerta sobre una práctica sistemática de carácter económico y punitivo.

El informe describe “condiciones de esclavitud” en actividades como la producción de carbón vegetal, caña de azúcar, tabacos y obras de construcción. La mayoría de los afectados no firma contrato laboral ni percibe un salario, o recibe un monto simbólico, inferior a los 4 dólares mensuales.

Según Prisoners Defenders, los reclusos trabajan en promedio 63 horas semanales, y son forzados a cumplir esas tareas mediante amenazas, violencia física y represalias. Además, muchos aseguran que fueron obligados a seguir trabajando aun padeciendo enfermedades crónicas o lesiones que los incapacitaban.

La organización advierte que el régimen cubano consolida el trabajo forzoso como “motor económico”, ya que buena parte de la producción se exporta, incluso a países europeos.

El reporte se basa en entrevistas estandarizadas a 53 exreclusos, contrastadas con otras 60 entrevistas adicionales y documentación verificada por fuentes independientes.

*Con información de efe y cubanet.