Policiales — 15.09.2025 —
Un joven herido de bala en barrio Las Vegas sigue internado en estado reservado
El director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, confirmó a Santotomealdía que el paciente permanece en terapia intensiva, estable hemodinámicamente y con pronóstico reservado.
Un joven resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la tarde del domingo en el barrio Las Vegas, en nuestra ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 16:40, en Lisandro de la Torre, entre Seguí y una calle sin numeración, cuando la víctima fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde fue sometida a una cirugía por una herida de arma de fuego abdominal, con compromiso en la zona hepática, de endodeno y de un cuerpo vertebral.
En diálogo con Santotomealdía, el director del hospital, doctor Bruno Moroni, informó que el paciente “permanece en la unidad de terapia intensiva, estable hemodinámicamente y con pronóstico reservado”.
El hecho es investigado por personal de la Unidad Regional Uno, 1ª Zona de Inspección, Estación Sur, Destacamento 11, que trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el agresor, que hasta el momento no fue identificado.