Lunes 15 de septiembre de 2025

Policiales — 15.09.2025 —

Un joven herido de bala en barrio Las Vegas sigue internado en estado reservado

El director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, confirmó a Santotomealdía que el paciente permanece en terapia intensiva, estable hemodinámicamente y con pronóstico reservado.

Hospital Cullen. (Foto: Archivo)
Hospital Cullen. (Foto: Archivo)

Un joven resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la tarde del domingo en el barrio Las Vegas, en nuestra ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 16:40, en Lisandro de la Torre, entre Seguí y una calle sin numeración, cuando la víctima fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde fue sometida a una cirugía por una herida de arma de fuego abdominal, con compromiso en la zona hepática, de endodeno y de un cuerpo vertebral.

En diálogo con Santotomealdía, el director del hospital, doctor Bruno Moroni, informó que el paciente “permanece en la unidad de terapia intensiva, estable hemodinámicamente y con pronóstico reservado”.

El hecho es investigado por personal de la Unidad Regional Uno, 1ª Zona de Inspección, Estación Sur, Destacamento 11, que trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el agresor, que hasta el momento no fue identificado.

