Colón cayó ante Talleres (RE) y aún no asegura la permanencia en la categoría

Colón sufrió este domingo una derrota determinante en su lucha por la permanencia en la Primera Nacional. En su visita a Talleres de Remedios de Escalada, cayó 2-0 en el estadio Pablo Comelli por la fecha 31 de la Zona B, y sigue sin poder asegurarse la continuidad en la categoría.

El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán afrontaba un partido clave: con un empate le alcanzaba para sellar su permanencia. Sin embargo, su planteo defensivo y mezquino lo dejó sin respuestas ante un rival que, pese a estar prácticamente descendido, jugó con intensidad y se quedó con una victoria clara.

El marcador se abrió en el segundo tiempo, cuando Martín Batallini rompió la sequía goleadora de casi 1.000 minutos del equipo local. En apenas cuatro minutos, a los 13’ y a los 17’, el delantero marcó un doblete letal que definió la historia en favor de Talleres.

A partir de allí, Colón mostró impotencia y falta de reacción. Aunque intentó adelantarse en los últimos minutos, no logró inquietar a su rival y terminó acumulando una nueva frustración que lo deja en una situación delicada de cara al cierre del campeonato.

Con este resultado, el Sabalero deberá ahora esperar otros marcadores y buscar su salvación el próximo domingo, cuando reciba en el Barrio Centenario a Deportivo Morón. La presión sobre el equipo y el cuerpo técnico crece, mientras la crisis futbolística se profundiza en un club que no logra levantar cabeza.