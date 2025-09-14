Unión ganó en el Bosque y alcanzó la punta de la Zona A

Unión consiguió este domingo una victoria clave en La Plata: superó a Gimnasia y Esgrima por 3-1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Leonardo Madelón llegó a 15 puntos y se ubicó en lo más alto de la Zona A, igualando la línea de Barracas Central y a la espera del resultado de Boca Juniors, que aún debe disputar su encuentro.

El partido tuvo todas las emociones en el segundo tiempo. Unión abrió el marcador con un golazo de Mateo Del Blanco, pero rápidamente el “Lobo” lo empató a través de Marcelo Torres. La reacción tatengue no tardó en llegar: Cristian Tarragona y Mauricio Martínez sellaron la victoria con dos tantos en apenas minutos, reflejando la superioridad de los santafesinos en el tramo decisivo del encuentro.

La victoria en el Bosque representa la segunda consecutiva para Unión, que venía de un gran triunfo frente a Racing. El equipo muestra un alto nivel de confianza y eficacia, atributos que lo consolidan como protagonista del Clausura y lo mantienen en la pelea por la clasificación.