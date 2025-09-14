Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras un ataque en Doha

El gobierno de Qatar condenó este domingo el bombardeo israelí en Doha que tuvo como blanco a líderes del grupo palestino Hamás, y que dejó seis muertos. El primer ministro, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, calificó la ofensiva como un acto de “terrorismo de Estado” y advirtió que constituye una violación directa del derecho internacional.

La declaración se produjo en la víspera de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de países árabes y musulmanes, convocada para definir una respuesta conjunta a la acción militar de Israel.

Según Al Thani, el ataque fue llevado a cabo mientras Qatar albergaba negociaciones oficiales y públicas destinadas a lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza, y con conocimiento del gobierno israelí. Por ello, consideró que se trató de una “traicionera agresión” que atenta contra el principio mismo de la mediación internacional.

“Este acto solo puede calificarse como terrorismo de Estado, una práctica adoptada por el actual gobierno extremista de Israel”, sostuvo el jefe de gobierno catarí. Además, denunció la existencia de una “doble moral” en la comunidad internacional, que a su juicio ha tolerado las acciones de Israel en Gaza sin aplicar sanciones.

Qatar reiteró su compromiso de seguir colaborando con Egipto y Estados Unidos en la búsqueda de un alto al fuego que ponga fin a un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza desde el ataque inicial de Hamás en territorio israelí, hace casi dos años.

“Es hora de que la comunidad internacional castigue a Israel por todos los crímenes que ha cometido”, afirmó Al Thani, en declaraciones que fueron difundidas tras una reunión a puertas cerradas con funcionarios y representantes diplomáticos de la región.

La situación podría escalar en el plano diplomático regional, mientras se espera la postura que adopten otros países en la reunión prevista para este lunes.