Identificaron al joven asesinado en Sauce Viejo: tenía 17 años

Por Santotomealdía



Este sábado por la mañana fue identificado el joven hallado sin vida en un zanjón de barrio San Cayetano, en la zona norte de Sauce Viejo. Se trata de Ignacio Gutiérrez, de 17 años, residente en la misma localidad. Su cuerpo fue encontrado cerca de las 6:50, a unos 100 metros al este de la intersección de calle 18 y calle 35, en circunstancias que aún son materia de investigación.

De acuerdo con la información policial, el hallazgo se produjo luego de que un vehículo particular alertara a las autoridades al visualizar un cuerpo tendido en la vía pública. De inmediato, se dio aviso a la Central 911 y se desplegó un operativo en la zona.

Personal del Comando Radioeléctrico y de la Policía Científica arribaron al lugar, donde realizaron las tareas de rigor para preservar la escena y recolectar pruebas. El cadáver fue posteriormente trasladado a la morgue judicial, donde se confirmó su identidad.

La Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), que se encuentra a cargo de las pesquisas. Hasta el momento, no hay detenidos ni se han informado detalles precisos sobre las circunstancias del crimen.

Cabe recordar que el hallazgo del cuerpo ocurrió apenas unas horas después de otro hecho violento en Sauce Viejo: un hombre de 70 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza durante una balacera en una quinta de calle Uruguay y Buenos Aires al 2400. La fiscalía trabaja para establecer si existe algún vínculo entre ambos episodios, aunque por ahora no se descarta ninguna hipótesis.

La investigación continúa con toma de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y pericias balísticas, mientras familiares y allegados de la víctima aguardan avances en el esclarecimiento del hecho.