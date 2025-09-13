Hallaron el cuerpo de un hombre asesinado en un zanjón de barrio San Cayetano de Sauce Viejo

Por Satotomealdía



Un hombre fue hallado muerto este sábado, cerca de las 7 de la mañana, en un zanjón del barrio San Cayetano, en la zona norte de Sauce Viejo. El cuerpo, con signos compatibles con un homicidio, fue encontrado por vecinos en calle 18, entre 33 y 33, quienes dieron aviso inmediato a la Central 911.

Efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y confirmaron el deceso. Minutos después, la novedad fue informada a la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI). Agentes del área científica realizaron peritajes en la zona y el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la práctica de la autopsia e identificación.

El hallazgo ocurrió pocas horas después de otro hecho violento en Sauce Viejo. Cerca de las 2 de la mañana, Francisco Villagoy, de 70 años, recibió un disparo en la cabeza cuando desconocidos armados atacaron a balazos una quinta ubicada en calles Uruguay y Buenos Aires al 2400. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde permanece internada en estado crítico.

Los investigadores tratan de determinar si existe alguna relación entre la balacera y el hallazgo del cuerpo, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

La Fiscalía de Homicidios ordenó la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de seguridad y la recolección de pruebas balísticas, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de ambos hechos.