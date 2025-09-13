Un motociclista resultó gravemente herido tras un incidente vial en la curva Mauri

Por Santotomealdía



Un motociclista resultó con heridas de gravedad este sábado luego de protagonizar un accidente de tránsito en la zona sur de nuestra ciudad. El hombre fue trasladado en estado delicado al Hospital José María Cullen de Santa Fe.

El hecho ocurrió en la conocida curva Mauri, en la intersección de las avenidas Luján y Richieri, antes de las 6 de la mañana Según el parte policial, el conductor perdió el control de su moto Honda Titan 150 azul, impactó contra un guardarraíl y salió despedido, cayendo sobre la calzada.

Agentes del Comando Radioeléctrico, que se encontraban en las inmediaciones, fueron los primeros en asistir. Al acercarse, encontraron al motociclista tirado en la calle, inmóvil y con dificultad para respirar. Los efectivos estimaron que se trata de un hombre de aproximadamente 35 años y solicitaron de inmediato asistencia médica, además de preservar la zona del siniestro.

Una unidad del servicio 107 acudió al lugar y trasladó al herido al hospital Cullen, donde ingresó en estado reservado. Hasta el momento, no se logró establecer su identidad.

En el lugar también trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente.