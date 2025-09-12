Alejandra Chena presentó dos iniciativas que buscan potenciar la identidad cultural local

La concejala Alejandra Chena, del Partido Socialista, presentó dos iniciativas en el Concejo Municipal que buscan poner en valor la identidad cultural de nuestra ciudad a través de diferentes enfoques: la literatura juvenil y la memoria histórica.

En la primera propuesta, Chena impulsa declarar de interés al grupo literario y artístico Pay Zumé de la Escuela Técnica N.º 322 Obispo José María Gelabert, surgido en 2022 gracias al entusiasmo de estudiantes y docentes del área de Lengua y Literatura. El grupo organiza cada año el certamen literario y artístico Pay Zumé, que convoca a jóvenes a compartir producciones narrativas, líricas y plásticas, en un espacio de encuentro con escritores y artistas de la provincia. “Celebramos la creatividad de nuestros jóvenes y la posibilidad de tender puentes entre generaciones a través de la literatura y el arte”, expresó la edil.

La segunda iniciativa propone la incorporación de códigos QR en los carteles nomencladores de las calles, para que vecinos y visitantes puedan acceder a reseñas históricas y culturales sobre el origen de sus nombres. Según explicó, el objetivo es transformar la experiencia cotidiana de recorrer la ciudad en una oportunidad de aprendizaje y revalorización de la memoria local. “Este proyecto abre un camino para que cada vecino y visitante pueda conocer mejor la historia y el significado de nuestra ciudad”, afirmó.

Al fundamentar ambas propuestas, Chena sostuvo: “Creemos que la cultura y la educación son pilares para fortalecer la identidad de nuestra ciudad, y por eso le damos importancia a estos proyectos. Son dos maneras de mirar hacia adelante sin olvidar nuestras raíces”.

Finalmente, la concejala destacó que estas iniciativas permiten visibilizar políticas “que vinculan la participación juvenil, la memoria colectiva y la innovación tecnológica, en un mismo horizonte de desarrollo cultural y comunitario”.