Reconocimiento oficial a José De La Fuente por su trayectoria y aporte a la comunidad

El intendente Miguel Weiss Ackerley presentó un Proyecto de Declaración para reconocer a José De La Fuente como Ciudadano Destacado de nuestra ciudad, en mérito a su extensa trayectoria y su aporte cultural. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal.

Nacido el 5 de diciembre de 1922, De La Fuente llegó a la Argentina a los 14 años y, tras sus primeros pasos en la fotografía en San Agustín, eligió a nuestra ciudad como el lugar donde formó su hogar junto a su esposa Teresa. Desde su estudio fotográfico en barrio Belgrano, retrató durante décadas tanto los momentos familiares más íntimos como la evolución de la ciudad, conformando un valioso archivo histórico.

Próximo a cumplir 103 años, De La Fuente es recordado no solo por su mirada artística, sino también por su compromiso humano y por haber formado a discípulos que hoy continúan su legado. Entre ellos, el fotógrafo Jorge Santillán, impulsor de la propuesta, junto a Mario Ángel Correa y Eliverto “Beto” Hernández, aportaron recuerdos y testimonios que enriquecieron el texto de la Declaración.

Muestra fotográfica

En este marco, la Municipalidad organiza la muestra “Santo Tomé, una mirada en el tiempo. Bajo la lente de José De La Fuente”, que se inaugurará este viernes 12 de septiembre a las 20 horas en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940).

La exposición reúne parte de la obra del fotógrafo, cuyas imágenes reflejan con sensibilidad los paisajes urbanos y humanos de la ciudad. La propuesta invita a un recorrido íntimo y colectivo, donde cada fotografía se convierte en testimonio de la memoria e identidad local.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el jueves 19 de septiembre, con acceso libre de lunes a viernes, en el horario de 7 a 22 horas.