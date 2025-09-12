La nueva Constitución de Santa Fe ya está en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial

Por Santotomealdía



La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe quedó oficialmente en vigencia este viernes, tras ser publicada en el Boletín Oficial. La publicación se concretó un día después de que la Convención Reformadora aprobara el texto definitivo de la Carta Magna.

La reforma representa un hecho histórico para la provincia, ya que reemplaza a la Constitución que regía desde 1962 y que no había sido modificada en más de seis décadas. El proceso deliberativo comenzó en julio y culminó con la sanción de un texto que incorpora 46 artículos nuevos y modifica otros 42.

La nueva Constitución introduce cambios en materia de derechos y garantías, además de reformas vinculadas al sistema de justicia, la educación, la seguridad y la economía. De acuerdo con lo informado, el debate contó con la participación de representantes de distintos sectores políticos, sociales y económicos, y concluyó con un amplio consenso en la aprobación final.

Con su publicación oficial, la Carta Magna entra en plena vigencia y abre una nueva etapa institucional para Santa Fe.

El Boletín Oficial

El proceso tendrá su cierre formal este viernes a las 17 horas, cuando se realice la jura en la Legislatura provincial. En primer lugar, lo harán los 69 convencionales constituyentes y, posteriormente, el gobernador Maximiliano Pullaro volverá a jurar, en este caso ante la Constitución recientemente reformada.