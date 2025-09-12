Susto en la autopista: un vehículo se incendió por completo y hubo demoras en el tránsito

Un vehículo se incendió por completo este viernes por la mañana en la autopista Rosario - Santa Fe, provocando la interrupción total del tránsito en el sentido hacia el sur. El hecho ocurrió a unos 800 metros del Acceso Norte, a la altura del country Aires del Llano.

Bomberos zapadores de nuestra ciudad intervinieron rápidamente y lograron extinguir el fuego poco antes de las 7 de la mañana. Posteriormente, una grúa procedió a retirar el automóvil, lo que permitió que el tránsito se normalizara en ambos carriles en pocos minutos.

Según se pudo saber, el conductor del vehículo se dirigía hacia su trabajo en la ciudad cuando notó fallas mecánicas. Al detenerse para revisar la situación, el auto comenzó a prenderse fuego, generando un momento de tensión y la necesidad de cortar totalmente la circulación en ese tramo de la autopista.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas.